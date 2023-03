F1 - Qualifications GP Belgique 2014 : Rosberg, évidemment

Nico Rosberg s'élancera en pole position pour la septième fois cette saison lors du Grand Prix de Belgique ce dimanche à Spa. Le pilote allemand devance son coéquipier sur Mercedes Lewis Hamilton et Sebastian Vettel (Red Bull).

Intouchable Rosberg

Légèrement (le mot est faible) bousculé lors de la troisième séance d’essais libres ce samedi par Valterri Bottas (Williams), Nico Rosberg est reparti de plus belle dans ses qualifications. Le leader du championnat du monde a signé sa septième pole position de la saison, sa quatrième consécutive, sur une piste détrempée. L’Allemand, qui se sent de mieux en mieux en qualifications, a dominé la séance d’une main de maître et devance son coéquipier Lewis Hamilton, qui composera une première ligne 100% Mercedes.

Vettel enfin récompensé ?

Sebastian Vettel complète le podium au volant de sa Red Bull. Ce qui est assez surprenant puisque le quadruple champion du monde en titre a été décevant lors des Essais libres 3 puisqu’il n’avait signé que le 13ème temps. Suffisant pour décrocher une première victoire cette saison sur le circuit de Spa-Francorchamps ? Seul lui détient la réponse. De son côté, Fernando Alonso (Ferrari) s’élancera également en deuxième ligne. Le pilote espagnol a confirmé ses bonnes sensations depuis le début des séances et devrait être un prétendant au podium. Quant à Valterri Bottas, vainqueur de l’ultime séance d’essais libres, le pilote Williams partira en 6ème position, derrière Daniel Ricciardo (Red Bull).

Vergne tient le choc

Enfin, Jean-Éric Vergne, qui a appris cette semaine qu’il serait remplacé au sein de l’écurie italienne par le jeune Max Verstappen, s’est classé au 12ème rang à bord de sa Toro Rosso. Il devra faire preuve d’une solidité mentale pour espérer rentrer dans les points. Par ailleurs, Romain Grosjean (Lotus) et Jules Bienchi (Marussia Ferrari) démarreront en 8ème ligne, respectivement au 15ème et 16ème rang.

Les résultats des qualifications du Grand Prix Belgique F1 2014 :

1. Nico Rosberg (Mercedes) 2’05’’591

2. Lewis Hamilton (Mercedes) + 0'228 s

3. Sebastian Vettel (Red Bull) + 2'126 s

4. Fernando Alonso (Ferrari) + 2'195 s

5. Daniel Ricciardo (Red Bull) + 2'320 s

6. Valterri Bottas (Williams) + 2'458 s

7. Kevin Magnussen (Force India Mercedes) + 3'088 s

8. Kimi Räikkönen (Ferrari) + 3'189 s

9. Felipe Massa (Williams Mercedes) + 3'587 s

10. Jenson Button (McLaren Mercedes) + 4'185 s

11. Daniil Kvyat (STR Renault) + 2'09’’377 m

12. Jean-Éric Vergne (Toro Rosso) + 2’09’’805 m

13. Sergio Perez (Force India Mercedes) + 2’10’084 m

14. Adrian Sutil (Sauber Ferrari) + 2’10’238 m

15. Romain Grosjean (Lotus Renault) + 2’11’’087 m

16. Jules Bianchi (Marussia Ferrari) + 2’12’’470 m

17. Pastor Maldonado (Lotus Renault) + 2’11’’261 m

18. Nikko Hülkenberg (Force India Mercedes) + 2'11’’267 m

19. Max Chilton (Marussia Ferrari) + 2'12’’566 m

20. Esteban Guttiérez (Sauber Ferrari) + 2’13’’414 m

21. André Lotterer (Caterham Renault) + 2’13’’469 m

22. Marcus Erricson (Caterham Renault) + 2’14’’438 m