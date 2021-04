F1 : Sécurité renforcée pour le GP de Monaco

Les responsables du circuit monégasque ont décidé d'apporter des modifications sur le tracé. Très concerné par la sécurité des pilotes, l'Automobile Club de Monaco souhaite éviter de revivre les épisodes malheureux de la saison passée.

Circuit mythique dans les rues de la principauté, le Grand Prix de Monaco est soumis à des mesures de sécurité très exigeantes.



Jurisprudence Rosberg - Pérez



Lors des essais libres et qualifications 2011, Rosberg et Pérez avaient perdu le contrôle de leur monoplace à la sortie du tunnel. Le Mexicain avait notamment percuté un bouclier de protection à la chicane. Dans son communiqué l'ACM précise avoir procédé à une modification en accord avec la FIA : « Après étude au laser d'une société spécialisée, la route depuis la sortie du tunnel jusqu'à la chicane a été rabotée de 20 centimètres à certains endroits pour supprimer la bosse, mais également supprimer les changements de dévers. »

Revêtement abrasif



A l'image du circuit Paul Ricard, les organisateurs du Grand Prix monégasque ont décidé d'implanter « un revêtement abrasif de freinage », sous forme de larges bandes , au niveau de l'échappatoire de la chicane et du virage du Mirabeau. Cette mesure est sensée réduire les collisions avec les barrières de sécurité qui arrivent fréquemment lors du week end de course.



Nouvelle peau



Effectuée chaque année, la réfection du bitume sur « un tiers du circuit entre la sortie du tunnel et la Rascasse » a été réalisée pour éviter toute mauvaise surprise. En associant les dernières modifications dont le changement de barrières et l'élargissement de l'entrée des stands, cette édition du Grand Prix de Monaco marque la réactivité des organisateurs et la modernisation du circuit.



Les Formule 1 pourront tester ces modifications lors de la première séance d'essais libres programmée ce jeudi à 10h.