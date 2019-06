F1 : Sutil à l'essai sur Force India ce jeudi

Le mystère est à son comble autour du second pilote titulaire pour la saison 2013 de Formule 1. Force India a confirmé que l'Allemand Adrian Sutil serait au volant de la VJM06 jeudi, soit juste avant le rival, Jules Bianch, également en licei.

En installant Sutil au baquet de la VJM06 ce jeudi, Force India veut-il brouiller les pistes ?



Indécis ?

La nouvelle de ce lundi a de quoi laisser coït devant la stratégie de Force India. L'écurie indienne reste la seule à ne pas avoir confirmé ses deux pilotes pour la saison avenir, débutant dans moins d'un mois. Après avoir officialisé l'Anglais Paul di Resta lors de la présentation de la monoplace, la VJM06, l'équipe n'a simplement donné aucune piste concernant le deuxième homme.



La situation

Adrian Sutil, titulaire entre 2008 et 2011, sera donc au volant de la Force India ce jeudi 21 février, succèdant à deux jours en compagnie de l'officiel di Resta, et précédant l'autre pilote encore en lice pour l'obtention du baquet numéro 2 : Jules Bianchi, réserviste 2012. Le Français fait figure de favori pour devenir le titulaire de la saison 2013, mais rien ne dit à ce jour que l'Allemand ne puisse pas lui ravir la place. les performances joueront-elles sur la décision, ou cette dernière a-t-elle déjà été prise ? Force India hésiterait-il encore entre un bon expérimenté et un jeune très prometteur ?



Grand mystère donc autour du pilote n°2 Force India, qui ne semble pas vouloir se résoudre avant les essais de pré-saison de cette semaine à Barcelone (19-22 février).