Fast and Furious : La collection de véhicules de Paul Walker vendues aux enchères

Décédé en 2013, l'acteur Paul Walker collectionnait de nombreux véhicules qui vont être vendus prochainement aux enchères.

Tragiquement décédé dans un accident de voiture le 30 novembre 2013 à l'âge de 40 ans, Paul Walker, qui incarnait le flic au grand cœur Brian O'Conner dans la saga cinématographique Fast and Furious, était un collectionneur de voitures et de motos et possédait une vingtaine de modèles.

A l'occasion de la Scottdale Auction, qui se déroulera du 11 au 19 janvier 2020, les véhicules de Paul Walker seront vendus aux enchères. Chargée de la vente, la société Barrett-Jackson a publié la liste des véhicules avec plus ou moins de précision :

1963 Chevrolet Nova Wagon

1964 Chevrolet Chevelle Wagon

1967 Chevrolet II Nova

1988 BMW M3 E30

1989 Nissan R32 Skyline Race Car

1991 BMW M3 E30 Coupe

1995 BMW M3 E36 Lightweight

1995 BMW M3 E36 Lightweight

1995 BMW M3 E36 Lightweight

1995 BMW M3 E36 Lightweight

1995 BMW M3 E36 Lightweight

1995 Ford Bronco SUV

2000 Audi S4

2003 Ford F250 Pickup

2004 GMC Sierra 1500 Pickup

2005 Harley-Davidson RS

2006 Toyota Tundra Pickup

2008 Suzuki (Moto)

2009 Nissan 370Z

2011 BMW Motorcycle

2013 Ford Mustang Boss 302S Race Car

Si vous êtes intéressé par l'un des 21 véhicules du regretté Paul Walker, vous pouvez prendre contact avec la société Barrett-Jackson via ce lien ► "The Iconic Paul Walker Collection Consigns 21 Vehicles To The 49th Annual Barrett-Jackson Scottsdale Auction"