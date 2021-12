Fast & Furious 8 a-t-il trouvé son réalisateur ?

Le réalisateur de N.W.A. Straight Outta Compton, pourrait réaliser le prochain opus de la saga rapide et nerveuse. D'autres noms sont encore en lice.

La production de Fast Furious 8 passe la seconde.

Grand Format : Fast and Furious 7





Du Hip-Hop aux grosses cylindrées

Le nom du futur réalisateur semble se préciser. L’acteur principal et producteur de la franchise Fast Furious a publié une photo sur son compte Facebook où Vin Diesel prend la pose avec F.Gary Gray, le réalisateur de Braquage à l’italienne, entre autres. D’après Variety, l’acteur bodybuldé a convaincu le réalisateur de le rejoindre sur le prochain Fast Furious. Les deux protagonistes ont déjà collaboré ensemble pour le film Un Homme à Part. Dans tous les cas, l’image posté sur les réseaux, laisse entendre que Dom Toretto, a, de son côté, sélectionné celui qui prendra les rênes de la d'Universal. F.Gary Gray est également en lice pour réaliser une production Marvel : Black Panther.





Pour le moment, Universal n'a fait aucun commentaire sur le choix du réalisateur.

Straight Outta Compton Director F. Gary Gray To Helm FAST FURIOUS 8 http://t.co/KdEalCVfE7 pic.twitter.com/ziFvXdRUGQ dash; Superhero Feed (@SuperheroFeed) 6 Octobre 2015





La rumeur folle du jour : un français réalisateur

Après avoir essuyé le refus de Justin Lin et James Wan, respectivement réalisateur du troisième et septième volet, un français a vu son nom apparaître sur la liste des candidats potentiels : Louis Leterrier, qui a dirigé Le Transporteur 2 et Le Choc des Titans. Au vue du palmarès de l’ex-poulain de Luc Besson, l’annonce reste crédible.

La production devrait commencer au printemps 2016, mais la pré-production commencera avant la fin de l’année 2015, ce qui nécessite une décision rapide de la part des studios.