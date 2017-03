Ferrari 812 Superfast : Imaginez la supercar idéale !

Par Estelle SANZO | Ecrit pour TF1 |

Une puissance de 800 ch, un 0 à 100 km/h englouti en 2,9 secondes, une vitesse de pointe de 340 km/h et un poids de 1.525 kg, les chiffres de la Ferrari 812 Superfast ont de quoi donner le tournis.

Exposée sur le stand de la firme de Maranello au salon de Genève 2017, la belle Italienne a fait rêver le public venu pour l'occasion. Mais le rêve à un prix : 300.000€ pour acquérir ce cheval de course...

Conclusion, à moins de casser votre livret A ou éventuellement de gagner au loto (ou d'être riche évidemment), il est visiblement impossible de s'offrir cette merveille. Mais Ferrari pense à tous ceux qui ne possède pas de compte en banque bien garni. Dans ce contexte, le constructeur vous propose le configurateur en ligne du modèle !

Une personnalisation de A à Z

Ce dernier est une aubaine pour découvrir en long, en large, et en travers toutes les spécificités de la supercar. Des couleurs extérieurs à celles de l'intérieur en passant par les jantes ou encore la configuration de la sellerie, personnalisez comme vous le voulez vôtre 812 Superfast.

Evidemment, ici à la rédaction, nous nous sommes prêtés au jeu. SI il est difficile de se détacher de l'emblématique "Rosso Dino", nous avons succombé à la couleur rouge créée pour les 70 ans de Ferrari (photo). Nous avons choisi des jantes noires associées à un étrier rouge. A l'intérieur place à une sellerie noire aux surpiqûres rouges. Le tout est complété par des tapis de sol (encore) rouge.

On est d'accord avec vous, on a plutôt joué la carte de l'harmonie des couleurs et non celle de l'extravagance... En même temps, difficile de se laisser aller face à une si belle voiture non ? Et vous, comment l'imaginez-vous ? Rendez-vous sur le site en cliquant ici.