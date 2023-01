Ferrari California 2014 : un gros restylage pour le 12 février

Une image parue sur Internet - donc la provenance est encore non officielle - annoncerait la présentation d'une nouveauté Ferrari codée “149M Project” qui ne serait d'autre que le futur restylage de la California.

Nous ignorons pour le moment si l'image est de source officielle ou non. Quoiqu'il en soit, le constructeur italien prépare comme chaque année une nouveauté pour le Salon de Genève et il semblerait que ce soit au tour de la "petite" Ferrari, le coupé-cabriolet California, de passer sur le billard...



149M Project ?

L'image, simple et directe, annonce la présentation en première mondiale d'une nouvelle Ferrari, pour le moment désignée sous le nom de code 149M Project. Si pour le grand public ce la ne donne aucune piste, il ne faut pas aller chercher loin pour identifier en modèle en question.



Le "149" fait référence au coupé-cabriolet California dont le nom de code actuel est F149, et le "M" désigne traditionnellement "Modificata", soit un restylage. Au final, nous aurons donc le droit à un lifting de la Ferrari California.



Gueule moderne et V8 turbo ?

Nous ignorons encore quels seront les changements apportés, mais après 6 ans de carrière (le lancement date déjà de 2008, et oui) et une mise à jour de 30 chevaux ainsi qu'une réduction de poids de 30 kg, ils seront importants.



Le look bulbeux - manga diront certains - apporté par le Japonais Ken Okuyama sera amplement aiguisé pour rejoindre les soeurs F12, LaFerrari ou 458 Speciale, tandis qu'il se murmure que le moteur V8 - toujours situé à l'avant - passerait du 4,3 litres V8 atmosphérique au 3,8 litres turbo des Maserati Ghibli/Quattroporte afin de développer une puissance largement supérieure à 500 chevaux.



Les réponses nous seraient donc données dès le 12 février prochain, avant une présentation au Salon de Genève du 4 au 16 mars 2014.



Retrouvez l'essai vidéo de la Ferrari California du 26 octobre 2008 :