Fiat 500X Opening Edition : déjà une série limitée pour le petit crossover italien

Après avoir dévoilé son dernier modèle 500X au Mondial de l'Automobile le 2 octobre dernier à Paris, Fiat a présenté ce mercredi 15 octobre une série limitée à 2.000 exemplaires de son crossover : l'Opening Edition.

Pour le Mondial de l'Automobile, Fiat nous avait réservé , découlant du 500L Trekking mais au look plus baroudeur. Fort des premières réactions positives du grand public, la marque transalpine a décidé de mettre les bouches doubles en proposant une série limitée à 2000 exemplaires de son petit SUV : l'Opening Edition.

Une version plus urbaine, une autre plus sportive

C'est un classique déjà joué par de nombreuses marques automobiles et Fiat n'y déroge pas. A peine dévoilé au grand public le 2 octobre dernier lors du Mondial, le 500X se décline en deux versions limitées et ces derniers devraient rapidement trouver preneurs.

La première d'entre elles adopte un look plus urbain, sans doute grâce sa livrée grise "Art Grey" et adopte une robe quasi-identique au 500X de base. Equipé en option de jantes 18 pouces ou encore d'un pack d'aides à la conduite, le modèle aura sous le capot les moteurs 1,4l Turbo de 140 ch et 1,6l Multijet d'une puissance de 120 ch.

La seconde version se veut quant à elle plus haut de gamme, avec une peinture triple couche "Amore Red" et des protections de caisse plus prononcées, faisant un peu plus ressortir les contours d'un SUV. Une nouvelle fois, les options seront nombreuses comme la sellerie en cuir noire et rouge ou encore le rétroviseur intérieur électrochrome. Côté motorisation, ce Fiat 500X Opening Edition tout de rouge vêtu aura droit au 2,0l Multijet de 140 ch couplé à une boîte automatique à neuf rapports et une transmission intégrale.

Les premières livraisons de cette série limitée "Opening Edition" sont prévues pour début 2015... à des prix supérieurs (évidemment) au Fiat 500X de base (il tourne autour des 17.000 euros). Le tarif de base de la version "Art Grey" équipée du 1,4l Turbo de 140 ch est de 20.990 euros contre 30.490 pour celui du modèle "Amore Red".

Fiat 500X, l'esprit de la citadine, la virilité en plus au Mondial de l'Automobile 2014