Fiat Freemont / Dodge Journey : le jeu des 7 erreurs

Le Fiat Freemont dévoilé par la marque italienne n'est autre que le nouveau Dodge Journey sur lequel Fiat a apposé son logo. On note tout de même quelques différences entre ces deux modèles.



A gauche, le Journey et à droite le Freemont

Fiat profite du catalogue de Dodge pour reprendre à son compte le Dodge Journey et le transformer en Fiat Freemont. Les deux modèles seront construits dans la même usine, au Mexique.L'avant des deux voituresLes premières différences entre le Dodge Journey et le Fiat Freemont se rencontrent sur la face avant des deux modèles.Le dessin du bouclier est plus pincé sur le Fiat Freemont. Les emplacements des projecteurs sont identiques sur les deux voitures, mais leur habillage diffère. Intégrés à la grille de calandre sur le Dodge Journey, ces projecteurs sont incrustés dans le bas de caisse du Fiat Freemont. Dernière différence, les blocs optiques, qui arborent des couleurs différentes sur les deux modèles.

A l'arrière, ça change peu

Si l'avant du Dodge Journey et celui du Fiat Freemont présentaient des différences notables, ce n'est pas forcément le cas de l'arrière des deux voitures. On en remarque tout de même 3. La première se situe au niveau du diffuseur : il est beaucoup plus apparent sur le Fiat Freemont. La deuxième concerne les sorties d'échappement, qui passe de deux sur le Dodge Journey à une sur le Fiat Freemont. Enfin de petits appendices lumineux sont incrustés dans le bas de caisse du Fiat Freemont, chose que l'on ne retrouve pas sur le Dodge Journey.



Les différences sont moins prononcées à l'arrière

Et à l'intérieur ?

Entre le Fiat Freemont et le Dodge Journey, les différences sont bel et bien présentes, même si elles sont minces. L'allure extérieure reste globalement. Mais qu'en est-il de l'intérieur ? Difficile de répondre à cette question. Pour le moment, le Fiat Freemont n'a révélé que son look extérieur, et aucune photo de l'habitacle n'a pour le moment été diffusée. L'intérieur du Fiat Freemont devrait tout de même différer de celui du Dodge Journey, un peu trop typé US pour le marché européen et surtout, pas vraiment dans l'esprit de Fiat.



L'intérieur du SUV américain

Pour découvrir entièrement le Fiat Freemont, il faudra attendre le début du salon de Genève. Quant au Dodge Journey, il continuera sa carrière de l'autre côté de l'Atlantique.