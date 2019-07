Ford C-Max 2015 : un restylage prévu au Mondial

Le constructeur américain Ford s'anime pour le Mondial de l'Automobile. Aux côtés du nouveau S-Max, de l'arrivée de la Mondeo et du restylage de la Focus, le monospace compact C-Max adoptera un nouveau visage, préfiguré ici en image.

Alors que le stand Ford du Mondial de l'Automobile 2012 était quasiment fantôme, celui de l'édition 2014 devrait être très animé ! Nouveau S-Max, l'arrivée (enfin !) de la nouvelle Mondeo, restylage de la Focus, et une quatrième actualité vient de tomber ce lundi 15 septembre.



J-2 !

Une photo teaser a été diffusée sur les réseaux sociaux du constructeur américain, avec une voiture sous bâche laissant seulement entrevoir un morceau de sa partie avant, accompagnée d'un "Mercredi, nous vous révélerons un nouveau modèle...". Or, la voiture montrant le reflet du véhicule est un C-Max, et les phares, ainsi que la calandre rejoignent les prototypes surpris ces derniers mois en tests.



Nous aurons donc à Paris début octobre le restylage du monospace compact, qui avait été lancé en 2010, avec la nouvelle calandre Ford plus élégante, ainsi que des phares remaniées, et un bouclier légèrement redessiné, dans l'esprit de la Focus.



Par contre, pas d'indication sur la présence des deux carrosseries (5 places et Grand C-Max 7 places), ni sur l'évolution des moteurs, devant reconduire les essence 100 à 150 ch, ainsi que les diesel 90 à 140 ch, avec pourquoi pas l'arrivée de la version hybride rechargeable « Energi ». En tous cas, le Ford C-Max 2015 sera présenté mercredi 17 septembre, restez connectés !





Retrouvez l'essai vidéo Automoto du Ford Grand C-Max (2010)