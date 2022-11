La Ford Fiesta 2017 sera présentée le 29 novembre prochain

Après un petit restylage en 2013, la Fiesta a montré qu'elle était toujours de la partie sur le segment des citadines polyvalentes. Mais le best-seller de Ford va bientôt connaître un 7e chapitre dans son histoire.

Avec 314 432 exemplaires écoulés sur le marché européen en 2015, la Ford Fiesta peut largement être érigée au rang de best-seller sur quatre roues. Mais la concurrence sur le segment des citadines polyvalentes est rude (Renault Clio, Peugeot 208 ou encore Volkswagen Polo) et c'est pourquoi le constructeur basé à Dearborn a décidé de passer la septième en annonçant la présentation de pour le 29 novembre prochain, à Cologne (Allemagne).

Olivier Pla au volant de la Ford Fiesta ST200 : en route vers le Mans





Plus premium

« La nouvelle Fiesta sera la plus fun et la plus dynamique des citadines Ford, avec une personnalité bien à elle, tout en restant fidèle à l'esprit qui a fait le succès du modèle ces 40 dernières années ». Voilà comment Jim Farley, le président de Ford Europe, annonce la couleur dans un communiqué. Une promesse classique dans le milieu automobile, à savoir celle de ne pas dénaturer un produit phare tout en apportant son lot de nouveautés. Mais il est clair que cette septième génération de la Ford Fiesta ira taper dans une gamme plus premium, du fait du nouveau positionnement de la Ka+, destinée à l'entrée de gamme du segment B.

Some BIG announcements coming soon.

Subscribe here! 👉 https://t.co/74DYEXM741 👌 pic.twitter.com/OHmBWkkd9B dash; Ford in Europe (@FordEu) 16 novembre 2016

Un habitacle repensé ?

Pour l'heure, très peu d'informations ont filtré sur la nouvelle citadine polyvalente américaine. Si son style ne devrait pas vraiment évoluer, il paraît acquis l'habitacle recevra un vrai coup de neuf. Il faut dire que malgré le restylage dont elle a bénéficié en 2013, la Fiesta dispose actuellement d'un intérieur trop archaïque, notamment avec une console centrale blindée de boutons qui devraient disparaître pour laisser place à un écran (ou plusieurs) tactile. Quant aux différentes motorisations, elles sont également encore inconnues mais il y a fort à parier qu'il y a aura du choix entre les trois et quatre cylindres, essence ou diesel, de la marque à l'Ovale bleu.

De toute façon, le rendez-vous est pris pour le 29 novembre prochain !

Essai vidéo : Ford Fiesta 2013 et le système MyKey