Ford Focus RS 2015 : les 350 chevaux se confirment

Révélée au dernier Salon de Genève début mars, la version sportive RS de la compacte Focus devrait obtenir une puissance maximale de 350 chevaux, à en croire le site espagnol de Ford, contre les " plus de 320 ch " annoncés antérieurement.

C'est tendance depuis quelques temps, les constructeurs n'annoncent pas de chiffre définitif sur leurs modèles sportifs : + de 280 ch pour la Honda Civic Type R (devenus 310), + de 600 chevaux pour la Ford GT, + de 810 ch pour l'Aston Martin Vulcan... et la Ford Focus RS qui annonçait plus de 320 chevaux à sa révélation au Salon de Genève.



Alors, 350 chevaux ?

Comme sa rivale Honda, le gain sera significatif à sa sortie puisque le site espagnol de la marque à l'Ovale donne des caractéristiques apparemment définitives, dont la puissance du moteur 4 cylindres turbo 2,3 litres, de 350 chevaux. Cette information avait été aperçue de manière brève sur le site irlandais avant d'être corrigée, mais elle persistait jusqu'à ce matin sur la version ibérique (voir capture ci-dessous). Sur les sites français, italien, portugais ou encore anglais, la puissance est toujours indiquée à plus de 320 chevaux. Pour comparaison, l'ancienne Focus RS disposait de 305 chevaux, sa version RS500 (500 exemplaires) de 350 ch.



Et à cette puissance, la sportive américaine y ajoute un style encore très agressif, et surtout les 4 roues motrices. Elle se prive certes du combat des tractions au Nürburgring (Mégane R.S., Civic Type R, Leon Cupra R), mais elle pourrait être la reine du segment des compactes avec un chrono plus rapide que , 4 secondes de mieux que la référence Renault.



La sortie de cette Ford Focus est attendue fin 2015 dans les concessions, son prix étant estimé à 42.000 euros, malus écologique non compris.





Ken Block s'amuse sur la Nouvelle Ford Focus RS





Le site espagnol indiquant les 350 ch de la Focus RS