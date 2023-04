Ford Mondeo 2016 : teaser de la version hybride rechargeable

La version américaine de la Ford Mondeo (appelée Fusion outre-Atlantique) s'apprête à recevoir son restylage de mi-carrière. Rendez-vous en janvier 2016 pour découvrir les nouveautés du véhicule hybride.

Ford profitera du Salon de Détroit, en janvier prochain, pour dévoiler le nouveau visage de la Ford Mondeo.



[Présentation de la dernière génération de la Mondeo]





Présentation le 11 janvier 2016

C'est écrit en gros sur l'écriteau : "Top secret, ne pas retirer avant le 11 janvier 2016". C'est avec cette photo de la Mondeo, recouverte d'un drap, que Ford a annoncé l'arrivée du restylage de son modèle qui arrive à mi-carrière. On peut logiquement s'attendre à de légères retouches sur la face avant comme sur la partie arrière. L'intérieur devrait bénéficier de matières plus douces au toucher et recevra la plateforme d'infodivertissement connectée Sync 3.



Coûts de productions diminués

Sous le capot, le système hybride-essence proposera plusieurs motorisations dont la gamme Ecoboost. Quant au moteur électrique, la batterie au lithium voit ses capacités améliorées, Ford ayant déjà réalisé dans le passé un record d'économie avec ce modèle. D'ailleurs, les coûts de productions ont diminué de 10 à 20% selon les responsables de la marque. Cela devrait permettre de faire baisser le prix de vente de la Mondeo et d'attirer les clients afin de concurrencer la Chevrolet Volt (surtout sur le sol américain). Reste à savoir quand toutes ces améliorations arriveront pour la version européenne du véhicule.