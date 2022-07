Ford présente la Mustang GT350 « Ole Yeller »

Ford présente une édition unique de la Mustang Shelby GT350 « Ole Yeller », rendant hommage à l’avion de chasse de l’ancien pilote américain Bob Hoover. Elle sera vendue aux enchères prochainement.

Une Ford Mustang Shelby GT350 « Ole Yeller » unique à vendre aux enchères.





Une tradition chez Ford

Comme chaque année depuis 2008, Ford présente un exemplaire unique lors de la vente aux enchères au profit du programme d’éducation pour la jeunesse de l’Experimental Aircraft Association. Pour cette édition 2016, c’est une Mustang Shelby GT350 en version « Ole Yeller » qui sera proposée aux acheteurs.

La muscle-car a été conçue en hommage au P-51D Mustang piloté pendant 20 ans par l’ancien pilote acrobatique Bob Hoover, qui traversa en 1985 les Etats-Unis d’une côte à l’autre en seulement 5h20. Elle complète la gamme de neuf modèles uniques liés au monde de l’aérospatial, dont la fameuse « Blue Angels Mustang ».

Ford Mustang Shelby GT350 en reprend la livrée jaune et verte, agrémentée de néons au style un brin tuning sous la carrosserie et dans l’habitacle. Elle bénéficie en plus d’un kit carrosserie en fibre de carbone, ainsi que de sièges Recaro et de jantes noires Forgiato. On retrouve sous le capot le bloc V8 atmosphérique de 526 chevaux de la version de série.

Elle sera mise en vente à l’occasion du meeting aérien EAA AirVenture Oshkosh 2016, du 25 au 31 juillet prochain dans le Wisconsin aux Etats-Unis. Tous les bénéfices seront reversés au programme d’éducation Experimental Aircraft Association.