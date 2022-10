Ford : deux séries spéciales aux couleurs de Valentino Rossi

Valentino Rossi est honoré par Ford. Le constructeur va lancer un pick-up VR46 Ranger et un utilitaire VR46 Transit.

Véritable légende du championnat MotoGP, Valentino Rossi va avoir droit à deux véhicules Ford à son effigie : un VR46 Ranger et un VR46 Transit.





Deux modèles pour le prix d’un

Valentino Rossi n’est pas qu’un génial pilote de moto fantasque avec neuf titres de champion du monde inscrits à son palmarès, il est également à la tête d’une marque très populaire. Il n’est donc pas si étonnant de voir Ford lui rendre hommage en utilisant son nom sur deux de ses véhicules, d’autant que l’Italien a conduit une Ford Fiesta RS WRC en rallye. Plus concrètement, il y aura donc un VR46 Ranger et un VR46 Transit.

Ford et Valentino Rossi s#39;associent pour une gamme limitée de la Ranger et la Transit. https://t.co/2e9GVYvtZn dash; Luis Pedreira (@Loulounet) 18 décembre 2016

Des bases connues

Le VR46 Ranger, dont le sigle est « aller partout, faites ce que vous voulez », se base sur le Ford Ranger Double Cabe 3.2 TDCI de 200 chevaux, disponible avec une boîte manuelle ou automatique. Proposée en deux livrés (Metallic Black ou Magnetic Grey) et adaptée à un comportement plus sportif, la déclinaison du pick-up se pare de capteurs d’obstacle à l’avant et d’une caméra à l’arrière, de jantes 18 pouces jonchées de pneus BF Goodrich et de plusieurs protections lui conférant un caractère tout-terrain. Bien évidemment, il porte le sigle VR46, notamment sur la sellerie ou les appuis-tête, avec plaque numérotée en prime.



Le VR46 Transit, lui, est un Transit Tourneo L1/L2 310 2.0 TDCI avec les mêmes coloris et le même choix au niveau de la boîte de vitesse. L’imposant utilitaire est, par ailleurs, légèrement surélevé.





460 exemplaires chacun pour chaque territoire

Mis en avant par une vidéo et sur un site internet spécialement créé à cet effet, les VR46 Ranger et VR46 Transit seront bien évidemment produits en quantités limitées : 460 pour l’Europe et autant pour Royaume-Uni et le reste du monde.