La Formule 1 de retour sur TF1 !

Formula 1 et TF1 ont conclu un accord pour une diffusion en clair pour les trois prochaines saisons ! Vous aurez l’occasion de voir notamment le Grand Prix de France et celui de Monaco dès 2018.

A partir de la saison prochaine, les grands prix de Formule 1 sont de retour sur TF1. Formula 1, l’élite du sport automobile a conclu un accord pluriannuel avec TF1 qui prendra acte dès 2018. En plus des courses, vous retrouvez tous les temps forts de la prochaine saison sur les antennes du groupe.

Quatre grands prix de Formule 1 en clair sur TF1





Dès la prochaine saison, ce sont quatre Grands Prix en clair que vous pourrez retrouver sur TF1. Le Grand Prix de France fait son retour dans le calendrier de Formule 1 et sera diffusé en direct sur TF1, tout comme le Grand Prix de Monaco.

Deux autres courses, restant à déterminer, seront également diffusées en direct et en clair selon le contrat de diffusion passé entre Formula 1 et TF1.

Vous pourrez retrouver la couverture de la Formule 1 sur les différentes antennes du Groupe et aussi dans vos programmes préférés comme « Automoto » présenté par Denis Brogniart, « Rendez-vous Sport » présenté par Grégoire Margotton et les journaux télévisés de TF1 et LCI.

Gilles Pélisson, le PDG du Groupe TF1, a aussi fait part de sa satisfaction après l’officialisation de cette annonce. « Cet accord célèbre le retour de la Formule 1 en clair sur l’antenne de TF1, partenaire historique de la discipline, et s’inscrit dans notre stratégie en matière d’événements sportifs internationaux de premier plan. L’ensemble du Groupe se mobilisera pour offrir à la Formule 1 l’exposition la plus importante. Nous serons également très heureux de proposer le Grand Prix de France à nos téléspectateurs, au moment où notre pays accueillera à nouveau un grand prix sur le circuit mythique du Castellet. »