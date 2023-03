Formule 1 - Jules Bianchi : "On se doit d'attendre un miracle"

A l'occasion du Grand Prix de Monaco, sixième manche du championnat du monde 2015 de Formule 1, Philippe Bianchi s'est confié au micro de Canal + Sport pour donner les dernières nouvelle sur l'état de santé de son fils Jules, toujours inconscient depuis son terrible accident survenu au Japon le 5 octobre 2014.

Très rare dans les médias depuis le de son fils Jules survenu lors du Grand Prix de Formule 1 du Japon le 5 octobre 2014, Philippe Bianchi s'est confié au micro de nos confrères de Canal + Sport en ce week-end de course à Monaco.puisque c'est sur ce tracé que le pilote Niçois, aujourd'hui dans le coma au CHU de Nice, a inscrit l'année dernière ses premiers points dans l'élite automobile au volant d'une modeste Marussia. Retour sur un entretien empreint de pudeur et d'émotion.

"Il est toujours en vie"

"La première chose à dire, c'est que Jules est en vie et ça, c'est le plus important pour nous", explique Philippe Bianchi. Avant de poursuivre : "Ce qui est sûr, c'est qu'il se bat avec les armes qu'il a. Neurologiquement, je ne suis pas certain qu'il ait le pouvoir de faire beaucoup de choses. Mais ce qui est sûr, c'est que le fait de le voir se battre nous donne beaucoup de forces. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, même si ça un moment donné, on se doit d'attendre un miracle quand il y a des chocs aussi violents. Chaque jour qui passe est très difficile mais on se dit qu'il est toujours là et toujours en vie".

"On pense aussi à la mort"

Concernant l'état de santé de son fils, Philippe Bianchi se veut extrêmement prudent, voire pessimiste, même s'il garde espoir de voir une amélioration. "Aujourd'hui, on est dans une situation stagnante. Les évolutions neurologiques de Jules ne sont pas comme on le souhaiterait. On dort avec le téléphone à côté de nous et chaque jour, au moment de se lever, on pense à la vie de Jules mais aussi à la mort car on est obligé de penser à ça. On est dans une situation où l'on a conscience qu'il peut se passer beaucoup de choses pour lui".

"On doit entretenir l'espoir"

"On s'est tous arrêté de vivre ce dimanche 5 octobre parce que c'est quelque chose à laquelle on ne s'attend jamais", continue-t-il. "Maintenant, il faut qu'il y ait une issue pour Jules à un moment donné (...) Etre sur un lit d'hôpital, ce n'est pas sa vie et ce n'est pas ce que l'on souhaite pour lui. Maintenant, on doit entretenir l'espoir, continuer et voir ce qui va se passer".

Marussia are wearing wristbands in honour of Jules Bianchi, who scored points here in 2014 #ForzaJules #MonacoGP pic.twitter.com/Clzi2b0sUO — Formula 1 (@F1) 21 Mai 2015

"Les points à Monaco ? Un aboutissement pour Jules"

#TheFullMonte. 2014 certainly was! More fond memories from an incredibly happy day at #F1 #MonacoGP. pic.twitter.com/gBhsXxKXlH — Manor F1 Team (@ManorF1Team) 18 Mai 2015

Il y a presque un an jour pour jour, Jules Bianchi marquait ses deux premiers points en Formule 1 après une course héroïque au volant d'une modeste Marussia. Pour le père du pilote Niçois, cette performance est le symbole d'un cap franchi dans la catégorie reine du sport automobile. "Je crois que c'est l'aboutissement pour Jules.et il a réussi à le faire avec une Marussia. J'étais présent et j'ai eu la chance d'être le premier qu'il prenne dans ses bras. Ce sont des moments extraordinaires (...) C'est l'image que je garde de ce jour-là : celle de le voir sortir de cette voiture, venir dans mes bras et me dire qu'il était heureux".

"Il est reconnu comme un grand pilote et un mec bien"

Pour conclure cet entretien, Philippe Bianchi a une nouvelle fois tenu à remercier les passionnés de Formule 1 mais aussi toutes les personnes qui ont et continuent de soutenir son fils. "Jules est là. Malgré le choc qu'il a pris, il est toujours là, il est en train de combattre. Tous les gens qui pensent à Jules, qui prient, ça lui donne de la force, et à nous aussi. Je suis sûr qu'il la ressent. Jules n'est pas Michael Schumacher et quand on a vu tout le soutien qu'on a pu avoir, c'est très touchant et on lui dit quand on va le voir. On lui dit qu'il a du soutient, qu'il est reconnu comme un grand pilote, un mec bien et que tout le monde l'aime".