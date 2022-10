Formule E - GP de Hong Kong 2016 : Buemi démarre la saison par une victoire

Sebastien Buemi, parti cinquième, a profité de l'accident de Jose Maria Lopez, pour s'offrir un septième succès en Formule E. Le pilote de l'écurie Renault e.Dams doit défendre son titre.

Sebastien Buemi (Renault e.Dams) a remporté la première course de la troisième saison de Formule E, sur le nouveau circuit situé à Hong Kong. Le champion du monde en titre s’impose devant Lucas di Grassi (ABT Schaeffler Audi Sport) et Nick Heidfeld (Mahindra Racing).





La pole pour Nelson Piqué Jr.

La première épreuve de la saison n’avait pas encore débuté que les problèmes, notamment le crash violent de Robin Frijns, ont forcé les commissaires à annuler la Super Pole. Et c’est finalement Nelson Piqué Jr. (NextEV) qui a signé la pole au sortir de la phase de groupes. Il s’est élancé devant son coéquipier Oliver Turvry et les DS Virgin Racing de Jose Maria Lopez et Sam Bird. Sebastien Buemi, vainqueur du jour, a dû se contenter de la 5ème place.





L’accident de Jose Maria Lopez a tout changé

Jose Maria Lopez, rookie en Formule E et champion de WTCC, avait montré de belles choses durant tout le week-end. Mais sa sortie de piste pendant la course a relancé le suspens alors qu’on pensait Nelson Piqué Jr. intouchable. Effectivement, il a entraîné le Brésilien, piégé par la visibilité, dans sa chute puis provoqué l'intervention de la Safety Car, redistribuant les cartes. Sam Bird, alors en tête, se dirigeait vers la victoire mais il a rencontré un problème lors du changement de sa voiture, ce qui a profité à Sebastien Buemi et Lucas di Grassi, auteur d'une remontée folle depuis la 19e place.





Buemi défend déjà son titre

Malgré une performance un peu décevante lors des qualifications, Sebastien Buemi a profité des faits de course pour terminer tout en haut du classement. Le voici à la tête d’un septième succès en Formule E, record de la discipline. Mieux, le Suisse entame la défense de son titre de la meilleure des manières. Rendez-vous le 12 novembre à Marrakech pour la prochaine étape.