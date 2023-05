Le Français Pierre Gasly grimpe en GP2 chez Caterham

Champion Formule Renault 2.0 2013 et actuel troisième en 3.5, le Français Pierre Gasly a signé chez Caterham pour courir les trois dernières manches des GP2 Series et sera présent dès ce week-end à Monza (Italie) pour démontrer son talent.

A 18 ans, Pierre Gasly fait un pas vers la discipline reine du sport automobile. Ce 2 septembre, le Français a reçu une promotion, ayant signé avec l'équipe britannique Caterham - et avec le soutien de Red Bull Junior Team - pour courir en championnat GP2 Series pour les 3 courses restantes de Monza (Italie), Sochi (Russie) et Yas Marina (Abu Dhabi).



Une autre compétition à gérer

"Evidemment les GP2 seront différentes à piloter, ayant plus de puissance que la Formule Renault 3.5 mais avec moins d'aéro" déclare Pierre Gasly, "je vais devoir adapter mon style de pilotage, mais c'est mon métier et je vais tenter de le faire aussi vite que possible."



"J'ai regardé les épreuves de GP2 et compris qu'il fallait gérer la dégradation des pneus car les courses sont plus longues que ce que je connais" ajoute le Français, "mais cela signifie aussi que si vous faîtes plus attention à vos gommes, vous pouvez effectuer plus de dépassement, ce qui s'annonce sympathique."



Graine de champion

Actuellement en championnat Formule Renault 3.5 (World Series), Pierre Gasly figure 3ème au classement après 9 courses, détenant 103 points, à 16 et 54 longueurs des Espagnols Roberto Merhi et Carlos Sainz Jr..



Considérée aussi comme une anti-chambre de la Formule 1, les GP2 Series permettront au jeune pilote de démontrer ses prouesses et pourquoi pas une victoire qui lui manque cette année. En 2013, il avait décroché le titre de Formule Renault 2.0, et figure parmi les espoirs tricolores pour la F1 dans les années à venir.



Pierre Gasly s'exprimera donc à partir de ce week-end en GP2 - et en tant que plus jeune pilote de la grille - sur une monoplace signée Caterham ces 6 et 7 septembre, et continuera sa saison de Formule Renault 3.5 en parallèle.