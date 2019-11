Futur Volvo XC90 2015 : une première photo teaser

Toujours dans sa campagne d'aguiche, le XC90 seconde génération diffuse une première photo de son design extérieur, en attendant sa révélation complète au Mondial de l'Automobile à Paris en octobre prochain.

Petit à petit, le SUV Volvo se précise à coup de teaser, de vue intérieure, d'informations concernant ou . Enfin, le XC90 seconde génération passe à l'étape principale, celle du design extérieur. Or, il faudra encore attendre, puisque seul un morceau du puzzle est diffusé.





Complètement marteau

C'est à travers une vue partielle du faciès que le XC90 2015 se découvre, montrant un bout de calandre et son phare droit, dont la signature lumineuse de ses diodes respecte le "T" des concept-cars dévoilés ces derniers mois.



Plus précisément, cette forme serait celle du marteau de Thor, le dieu nordique de la foudre et sera reconnaissable entre 1.000 selon le designer Thomas Ingenlath : "Quiconque regardera dans ses rétroviseurs saura immédiatement qu'il y a un XC90 derrière lui. Le XC90 est une voiture qui en impose sur la route".



Rappels

Pour résumer cette deuxième mouture du SUV suédois, la base technique sera nouvelle, via une plate-forme modulaire nommée "SPA" avec 90% de pièces inédites, la gamme de motorisations tournant autour de blocs uniquement 4 cylindres. Deux essence 254/320 ch et deux diesel 190/225 ch seront proposés, ainsi qu'un hybride rechargeable "T8 Twin Engine" 2,0 litres de 400 chevaux (320 essence + 80 électriques) ne rejetant que 60 g/km de CO2.



L'habitacle accueillera 7 personnes sur trois rangées de sièges, comme la génération actuelle, mais sa planche de bord sera entièrement différente. Un grand écran vertical - à l'instar de la Tesla Model S - concentrant la majorité des fonctions sera entouré de rares commandes, l'ambiance se voulant haut de gamme par des ambiances cuir/bois/alu et un inédit pommeau de levier de vitesse incrusté de cristal.



Après le lever de voile sur le design fin août, la présentation du Volvo XC90 2014 sera effective au Mondial de l'Automobile à Paris du 4 au 19 octobre prochain. Le prix de départ dépasserait les 55.000 euros.