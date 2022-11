Future Audi TT 2014 : l'intérieur se dévoile au CES

Outre les phares laser ou son alliance avec Google, le constructeur Audi était présent au CES de Las Vegas pour révéler un système embarqué nouvelle génération à travers l'habitacle du futur coupé TT.

Ultra-présence à Las Vegas

Bien que de nombreux constructeurs automobiles soient présents au salon de l'électronique de Las Vegas - ou CES -, celui qui occupe l'actualité est indubitablement Audi. Ce dernier a déjà fait l'actualité via de son concept-car Sport Quattro laserlight ou pour l'intégration d'Android à bord.



L'autre nouveauté d'importance de la marque allemande est un dispositif d'affichage entièrement numérique, intéressant non seulement en lui-même mais aussi par sa présentation surprise dans l'habitacle de la future et troisième génération du coupé TT, encore non dévoilée.



Un intérieur plus sportif

Tout d'abord, Audi explique les lignes de l'habitacle de son prochain coupé : "Vu du haut, le tableau de bord rappelle les ailes d'un avion; positionnés très bas et en forme de réacteurs, les aérateurs ronds, un classique de l'Audi TT, renforcent ce rappel à l'aviation".



En effet, les aérateur ronds (3 au centre, deux sur les côtés) étaient présents sur les deux premières moutures et simulent esthétiquement des hélices. Autour, la planche de bord aplatie vient s'inspirer de la compacte A3, se débarrassant de la console centrale et renvoyant l'écran derrière le volant, toujours à méplat.



Carte GPS panoramique

L'écran justement, est au coeur des nouveautés de cet habitacle du futur TT, Audi ayant fabriqué une instrumentation totalement numérique épousant la forme de l'espace instrumentation. Ce dernier offre deux affichages différents, l'un avec deux compteurs circulaires (tours/minutes et vitesse), l'autre avec des compteurs réduits autour desquels se dressent un affichage panoramique, comme le carte de navigation.



Pour une utilisation optimisée, les menus reprennent l'esprit des smartphones, le volant adoptant des boutons permettant d'accéder à l'ensemble des fonctions. Côté confort, le constructeur a soigné ses sièges "sport S" à "coussins latéraux incurvés" et leur finesse.



Quant à la future Audi TT, elle pourrrait être au rendez-vous du Salon de Genève dès mars 2014, pour un lancement en fin d'année.