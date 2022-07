Future Jaguar F-Type : Moteur V6 prévu ! Et un V8 ?

La prochaine sportive anglaise se fait désirer. Après une vue officielle sous camouflage en marge du Salon de New York, Jaguar dévoile ses futurs moteurs, délivrant de 380 à 500 chevaux.

380 ch, telle sera la puissance de la future Jaguar F-Type, lancée courant 2013.







Nouveau V6



A l'occasion du Salon de Pékin, Jaguar n'a pas présenté qu'une finition "Ultimate" de sa limousine XJ, mais aussi une nouvelle motorisation. Ce 6 cylindres en V, cubant 3 litres et développant 340 ch, sera installé sur les berlines XF et XJ, mais pas seulement. Effectivement, il sera aussi chargé d'animer la future sportive de la marque, avec une puissance portée à 380 chevaux.





Et un V8 en option ?



Selon les sources du site américain Inside Line, apparemment proches du projet de Jaguar, un autre moteur, plus puissant, serait prévu sous le capot. La F-Type aurait donc la capacité de s'équiper du 5.0 litres V8 maison, développant à l'heure entre 510 et 550 chevaux. Mais dans l'attente d'une confirmation, ceci n'a pas plus de valeur que les rumeurs sur une entrée de gamme équipée du 2.0 litres turbo 4 cylindres du Range Rover Evoque.





Rappels



Petite soeur du duo XK coupé et cabriolet, cette future Jaguar a débuté par un concept-car exposé au Salon de Francfort 2011, le C-X16. Ayant suscité l'enthousiasme des médias et visiteurs, la marque au félin a accéléré le développement, au point d'en montrer un prototype camouflé à New York, début avril, où le nom de F-Type fut officialisé. En cela, ce prochain roadster aurait la lourde tâche de jouer l'héritière de la légendaire Type E.





Et Jaguar a précisé une nouvelle fois que d'amples informations arriveraient, normalement au Mondial de l'Auto, avec une commercialisation mi-2013.