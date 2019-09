Future Lamborghini Aventador S 2017 : La deuxième vidéo teaser confirme

La marque de super-sportives automobiles Lamborghini nous confirme par le biais d’une vidéo que sa nouveauté 2017 sera la nouvelle Aventador. Que sait-on aujourd’hui sur cette furieuse au moteur V12 ?

Après avoir évoqué la lignée des V12 pour annoncer sa nouveauté, Lamborghini préciser sa nature avec une deuxième vidéo.

le nom Aventador S.

Lancée donc au printemps prochain, cette version plus puissante et au design inspiré de la radicale LP 750-4 SuperVeloce irait proposer une cavalerie autour de 740 chevaux envoyés aux quatre roues, de quoi aplatir le 0-100 km/h en 2,8 secondes, et de dépasser allègrement les 355 km/h.

La Lamborghini Aventador S anticipera le restylage de la Ferrari F12berlinetta, ainsi que la remplaçante de la McLaren 650S, probablement nommée 720S. Le prix pourrait grimper autour des 340.000 euros, en attendant la version Roadster dont la révélation se fera en fin d’année 2017.