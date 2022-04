Future Mercedes-AMG GT 2015 : 503 chevaux pour le moteur V8

Le futur coupé GT préparé par la filiale sport de Mercedes-Benz, AMG, s'offre une nouvelle vidéo teaser centrée sur le moteur V8 4,0 litres biturbo, qui développera 503 chevaux et un couple de 650 Nm.

Après les SLR McLaren de 2006 et la SLS AMG lancée en 2009, la sportive de Mercedes-Benz se nommera simplement GT, sous le badge Mercedes-AMG, du nom de la filiale sportive basée à Affalterbach. Vue sous camouflage, entendue, cette nouveauté dévoile une nouvelle vidéo d'aguiche.





Un V8 bourré d'améliorations

Cette fois, c'est le moteur qui est au centre des préoccupations, dont nous savions qu'il serait un 8 cylindres en V. Confirmation, le bloc V8, au nom de code M178, sera bien le nouveau 4,0 litres biturbo, remplaçant ainsi le 6,2 litres en vigueur sur la SLS et 5,5 litres des autres versions AMG.



Sans entrer dans les détails, Mercedes-AMG avance sa technologie de lubrification de carter sec, contrairement à un carter d'huile standard, abaissant le centre de gravité, des pistons légers à tête en zirconium et une réduction des frottements ainsi que de la consommation d'huile. Quant aux deux turbos, ils sont logés dans la partie supérieure centrale du bloc, AMG ayant également travaillé intensément sur la circulation d'air. La consommation moyenne est aussi annoncé en repli significatif, estimé sous les 10 litres/100km quand la SLS réclamait plus de 13 l/100 km.



503 chevaux

Enfin, le plus intéressant : les chiffres ! Nous attendions une puissance de 500 chevaux, Mercedes-Benz nous a écouté en confirmant que le V8 de la GT développerait jusqu'à 503 chevaux (contre 570 pour la SLS d'origine) à un régime inférieur de 6.250 tr/min (contre 6.800) mais un couple de 650 Nm au-delà de 1.750 tr/min, identique à la SLS GT de 591 ch ! Le tout sera craché dans un beau gloutonnement rauque auquel nous a habitué le constructeur allemand.



La Mercedes-AMG GT sera dévoilée au Mondial de l'Automobile à Paris début octobre, avant un lancement début 2015, pour un tarif aux environs de 130.000 euros.