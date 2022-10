La future Mercedes-AMG GT R 2016 fuite sur la toile !

Depuis quelques jours, le buzz autour de la future sportive allemande ne cesse de croitre. Juste avant sa présentation au Festival de la Vitesse de Goodwood, la Mercedes-AMG GT R se dévoile en images.

Le constructeur d'Affalterbach a dévoilé les premières informations techniques concernant la nouvelle Mercedes-AMG GT R, il y a quelques jours. Désormais, il est possible d’admirer la coupe du frelon vert.

Une ligne verte et sportive

Les amateurs d’AMG GT R rêvaient d’admirer la sportive allemande, millésime 2016. C'est chose faite ! Juste avant sa présentation au Festival Goodwood, celui qui se cache sous le pseudonyme de Trystero a dévoilé les premières images (officielles ?) du bolide vert, sur le site germancarforum. A première vue, le nouveau jouet d'Affalterbach est un véritable diable vert où la calandre gigantesque semble demander qu’une seule chose : manger de l’asphalte !

Mercedes-AMG GT R se rapproche des sportives d’outre-Atlantique tel que la Dodge Viper. Ce qui frappe directement : l’Allemande est plus longue et plus large. Sur les flancs, sur le bas de caisse, à l’avant et à l’arrière, la sportive est équipée d’une flopée d’aérations. Enfin, le diable vert s’offre un petit aileron arrière fixe assez sobre, ainsi qu’une double sortie d’échappement centrale.

►Voir les images de la Mercedes-AMG GT R 2016

Mercedes-AMG GT et GT S, monte en puissance. Le V8 délivre désormais 585 chevaux et 700 Nm de couple. Couplé à la transmission à double embrayage modifiée et ses 7 vitesses, le nouveau monstre allemand est capable d’atteindre les 100 km/h en 3,6 secondes : 0,2 seconde plus rapide que la Mercedes-AMG GT S.

Les prix devraient être annoncés très prochainement mais il faut s’attendre à débourser au moins 170.000 euros pour se porter acquéreur de cette sportive d’excellence qui risque de faire du bruit très prochainement sur le circuit du Nürburgring.