Future Volkswagen Golf R 2014 : plus de 300 chevaux ?

Plus puissante version de la célèbre compacte teutonne, la future Golf “R”, actuellement en fin de développement, sera vendue l'année prochaine. Selon les rumeurs, son moteur développerait plus de 300 ch.

Des premières indiscrétions venues d'Autoexpress annonce une future VW Golf R de 290 ch, voire au-delà de 290 ch.



300 ch ?

Aucune d'information officielle pour le moment, mais des indiscrétions venues d'AutoExpress alimente la venue de la future Golf R. uns source interne à Volkswagen à confié aux britanniques que la compacte "développerait au moins 20 ch de plus que le modèle précédent", soit 290 ch minimum, un chiffre "qui pourrait même débuter par un trois". Un chiffre de plus de 300 chevaux à attendre donc, que ce soit sur la version de base, ou une option Performance, comme la GTI.



Autres révélations

Cette puissance sera en tous cas offerte par le 2,0 litres L4 turbo TFSI déjà en action sur l'Audi S3, accompagnant les quatre roues motrices ne demandant - chiffre estimé - d'expulser le 0-100 km/h en 5,5 secondes (actuellement 5,7 s) grâce au poids réduit d'environ 100 kg. Autres informations avancées, un différentiel à glissement limité, un contrôle de stabilité désactivable, et quatre sorties d'échappement à l'arrière contre deux auparavant. Par contre, le prix pourrait être revu à la baisse soit sous les 38.230 euros du modèle 2009.



Le pinnacle de la compacte

Plus fort que la légendaire GTI, la lettre R désigne les plus musclées des variantes de la compacte. Cela commençât sur la Golf III avec la VR6 en 1991, avec un 2,8 litres 174 ch (puis 2,9 litres 190 ch en 1994), remplacée en 2002 par la R32, une déclinaison 3,2 litres V6 de la quatrième génération poussant à 240 chevaux et à la carrosserie suggestive. En 2005, le second modèle réutilise le même bloc, porté à 250 ch. Sur la troisième et dernière évolution, née en 2010, la Golf R troque le V6 pour un 4 cylindres turbo de 270 chevaux, bien plus performant et efficient, et pour la première fois déclinée en Cabriolet.



La prochaine Volkswagen Golf R, selon les mêmes sources, pourrait bien être préfigurée au Salon de Francfort en septembre 2013 sous la forme d'un show-car.