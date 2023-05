Futures BMW M3, M2 et une supercar remplaçante de la M1 ?

Le média anglais AutoExpress a interviewé le directeur de la branche sportive M de BMW, laissant de nombreuses informations sur les prochaines M2, M3, mais aussi une supercar aux gênes de M1.

L'avenir sportif se dessine chez BMW, entre le renouvellement de la M3, une supercar et une inédite M2.

Future BMW M3



Elle dvrait atteindre la puissance de la M3 GTS actuelle, soit 450 chevaux, grâce à son 3,3 litres V6 à 3 turbos. Rien à voir avec le triturbo du V8 555 ch des X5 et X6, la BMW M3 aura un biturbo normal, auquel sera associé un troisième turbo électrique. Et en objectif, une réduction de la consommation, permise aussi par le passage du V8 au V6.







Inédite M2



Sachant la division entre la berline Série 1 et les variantes coupé et cabriolet Série 2, il était quasi sûr que la petite sportive bavaroise allait se nommer BMW M2. Cependant, elle devrait se distinguer de la gamme originelle, pour aller chercher la future Porsche Cayman. Elle sera une propulsion à moteur avant et devrait utiliser d'un bloc 3.0 litres d'environ 350 chevaux. Sortie prévue en 2014.







La BMW M1 Hommage imaginait la supercar en version moderne



La nouvelle M1 ?



Ce qui est sû c'est que la future BMW M3 ira taper plus fort en gamme. Le projet serait en développement depuis 11 ans. Le directeur de la branche M, Friedrich Nitschke, annonce que "la décision de développer cette voiture a été validée". Cette supercar BMW M devrait aller chercher les supercars Ferrari et Lamborghini, avec un motorisation V10.

Mais ne comptez pas la voir sur route avant 2016.