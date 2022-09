General Motors Eco Initiative : GM passe à la vitesse supérieure Raphael SYLVESTRE | Écrit pour

Le 14/08/09 à 17:25

Le géant américain s'investit pleinement dans l'automobile écologique. Dans le cadre de son programme "Eco Initiative", General Motors présente sa gamme verte nommée Bare Necessitives Concept.