GM : La fusion avec Chrysler au point mort

Le Trésor américain a refusé à General Motors l'aide financière, pouvant aller jusqu'à 10 milliards de dollars, que le constructeur automobile lui demandait pour faciliter sa fusion avec son concurrent Chrysler, affirme dimanche le New York Times.

Selon le quotidien qui cite des personnes proche du dossier, le Trésor serait peu disposé à élargir encore le champ des bénéficiaires du plan Paulson de sauvetage du système financier, doté de 700 milliards de dollars. GM, qui est présent dans les services financiers à travers sa filiale à 49% GMAC, réclamait une injection de fonds publique comparable à celle dont ont déjà

bénéficié plusieurs banques et qui pourrait aussi profiter aux assureurs et à d'autres acteurs majeurs de la finance du pays.

L'administration Bush devrait en conséquence tenter d'accélerer le déblocage des 25 milliards de dollars de prêts bonifiés déjà votés par le Congrès pour aider les constructeurs automobiles à réorienter leur gamme vers des modèles moins gourmands en carburant et plus respectueux de l'environnement. Selon le quotidien, GM et Chrysler continuent leurs discussions mais rien ne sera annoncé tant que le gouvernement n'aura pas clarifié sa position. Des investisseurs potentiels seraient hésitants à s'engager en l'absence d'une aide fédérale à la fusion des numéro 1 et 3 de l'automobile américaine. Selon le schéma le plus souvent cité, le fonds d'investissement Cerberus, qui détient 80,1% du capital de Chrysler échangerait sa participation contre le solde du capital de GMAC encore détenu par GM. Cerberus détient les autres 51% de la société de financement automobile et hypothécaire.

