GP de France 2018 : Des préventes disponibles dès maintenant !

Par Christopher LE CAËR | Ecrit pour TF1 |

C'est un grand retour. Après dix ans d'absence, la formule 1 pose à nouveau son barnum en France. La course aura lieu le week-end du 22,23 et 24 juin 2018 sur le circuit Paul Ricard au Castellet et sera diffusée sur TF1. Si la billetterie du Grand Prix ouvrira le 16 novembre prochain, une prévente est organisée ce mardi jusqu'à dimanche par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Participez à ce tirage au sort pour obtenir l'un des 2000 pass trois jours à un tarif privilégié sur le site GPFrance.com. En conférence de presse, Gilles Dufeigneux, le directeur général du Grand Prix de France, n'a pas caché son ambition. "On prévoit 65 000 spectateurs pour le dimanche. C'est quand même un objectif assez ambitieux pour le retour du Grand Prix de France".

Des retrouvailles dans le Var

28 ans, la dernière course de F1 sur le tracé du Castellet remonte à 1990. En 2018, le circuit Paul Ricard accueillera un Grand Prix pour la 15e fois. Les trois derniers Grand Prix de France disputés au Castellet, de 1988 à 1990, ont tous été remportés par Alain Prost, déjà vainqueur en 1983. Un seul autre pilote français s'était imposé dans le Var : René Arnoux en 1982. Forcément, cette course dans l'hexagone aura une saveur particulière pour les pilotes français, à l'image du jeune Pierre Gasly (21 ans, Torro Rosso) : "En tant que pilote, c'est très excitant. C'est un circuit très technique, avec des virages particuliers. J'ai fait des test sur ce circuit et c'était très impressionnant. J'ai très hâte d'y être. Ce sera un grand week-end et on attend tous ça avec impatience".