GP de Hongrie : Verstappen décroche la première pole de sa carrière devant Bottas et Hamilton

GP DE HONGRIE - Max Verstappen (Red Bull) a décroché, samedi, en Hongrie, la première pole position de sa carrière en Formule 1. Il a devancé les Mercedes de Valtteri Bottas et Lewis Hamilton.

Qualifications : Verstappen surprend Mercedes et décroche Ferrari

Le poleman : Première pour Verstappen

L’homme de l’été c’est Max Verstappen. Six jours après sa superbe victoire lors du Grand Prix d’Allemagne, le Néerlandais de Red Bull a dominé avec maestria la séance de qualifications du Grand Prix de Hongrie, samedi, sur le circuit du Hungaroring.

Cette pole position décrochée lors de sa dernière tentative en Q3 lui a permis de mettre fin à une statistique qui a la gueule d’une hérésie vu le pedigree du bonhomme : Verstappen n’avait jamais remporté une seule séance de qualifications depuis son arrivée en F1 en 2015. Il a fallu attendre sa cinquième saison, la quatrième dans un top team pour s’élancer au départ d’un Grand Prix en première position. Ce 93e GP en F1 sera donc particulier pour MV33.

Auteur d’un temps en 1’14"572, Verstappen a signé la nouvelle référence chronométrique du circuit en qualifications. Il a devancé Valtteri Bottas de 18 millièmes seulement (1’14"590) et Lewis Hamilton (1’14"769). Ferrari est plus loin avec Charles Leclerc 4e (1'15"043) et Sebastian Vettel 5e (1'15"071).

Les chiffres à retenir

100 - Max Verstappen est devenu le 100e poleman de l'histoire de la Formule 1. Il a rejoint Charles Leclerc, Valtteri Bottas et Daniel Ricciardo dans le cercle fermé des nouveaux polemen depuis le passage au turbo.

4 - C'est la troisième pole position seulement de Red Bull depuis le passage aux V6 turbo hybride en 2015. Daniel Ricciardo avait ramené les trois premières (Monaco 2016 et 2018) et Mexique (2018).

13 - Treize années sans pole position pour Honda en F1. Verstappen a mis fin à la longue période de disette du motoriste japonais au Hungaroring. La dernière PP remontait au Grand Prix d'Australie 2006 (Jenson Button).

La grille de départ du GP de Hongrie 2019