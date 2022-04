GP2 : crash à haute vitesse pour De Jong à Spa

Daniel De Jong a été victime d’une grosse sortie de piste ce samedi à Spa-Francorchamps, lors de la première course de GP2. Les images sont impressionnantes mais le pilote, qui roulait à plus de 280 km/h, est indemne !

Le circuit de Spa-Francorchamps accueille également ce week-end la 7e épreuve du calendrier GP2, série considérée comme l’antichambre de la F1… Et la première course du week-end a été pour le moins mouvementée avec cet accident de Daniel de Jong.





Un accrochage sur une des portions les plus rapides !

Le pilote MP Motorsport était à la lutte avec le Français Pierre Gasly quand un léger contact, survenu entre leur monoplace, l’envoie directement dans le mur de pneus. La scène se déroule au 6e tour dans la courbe de Blanchimont ; un endroit où les concurrents atteignent facilement les 280 km/h. Le Néerlandais, rapidement pris en charge par les secours, est transporté à l’hôpital pour y subir des examens complémentaires… Et malgré la violence du choc, le diagnostic des médecins ne fait état ‘que’ d’une vertèbre fêlée.



La course, interrompue pendant quelques minutes, a finalement été remportée par le local de l’étape Stoffel Vandoorne, qui s’élançait de la pole. Arthur Pic, le petit frère de Charles, et Artem Markelov complètent le podium. Alexander Rossi s’est illustré lors de la deuxième épreuve, qui se tenait ce dimanche matin. Il devance Jordan King et Mitch Evans.



Au Championnat, Stoffel Vandoorne possède 105 points d’avance sur le vainqueur du jour. Le premier Français, Pierre Gasly, occupe actuellement la 6e position.