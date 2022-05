GT Tour : Le crash impressionnant d’une Ferrari 458 GT3 à Nogaro

La première manche des Championnats de France de FFSA GT et prototype, commence mal ! La course qui se déroulait ce week-end sur le circuit de Nogaro a été marquée par une collision impressionnante entre deux Ferrari F458.

Après l’accident impressionnant de

Terrible accidente en el Paul Armagnac de Francia. ¿El piloto? @sachabottemanne con una Ferrari 458 GT3. pic.twitter.com/PT76bG6ufN dash; Carburando (@CarburandoTV) 28 mars 2016





Sacha Bottemanne est-il responsable ?

Suite à la vidéo de l’accident de Sacha la caméra embarquée de la

Wondering how @sachabottemanne feels after his accident yesterday? Shaken, not stirred. pic.twitter.com/3TOcmaQw2u dash; Marcel ten Caat (@marceltencaat) 28 mars 2016

Les trois vainqueurs de la veille, Dumez, Sancinena et Simonet ont remporté les deux courses de prototypes de Nogaro. L'épreuve fut étrange, seulement huit voitures avaient pris le départ et six terminèrent.