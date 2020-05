Gumball 3000 : une Gumpert Apollo accidentée en moins de 48h ! Florent REYNE | Écrit pour

Le 03/05/16 à 12:36 , mis à jour le 03 Mai 2016 à 16:40 | Par| Écrit pour TF1 Le 03/05/16 à 12:36 , mis à jour le 03 Mai 2016 à 16:40 | Voir le site de Automoto

La Gumball 3000 prépare son lot de bolides et son lot d’accidents. La course a démarré le 30 avril à Dublin et l’édition de 2016 s’est offerte son premier accident d’au moins 350.000 euros.