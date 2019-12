Honda Accord 2013 : nouvelle version pour les américains

Jugée trop classique et critiquée des médias, le duo berline/coupé japonais s'offre un profond restylage aux États-Unis. Esthétique, mais également technique pour le confort intérieur.

Modèle phare outre-Atlantique, la Honda Accord se remaquille généreusement pour le millésime 2013.

Modèle crucial

Commercialisée en 2008, la neuvième et actuelle génération de Honda Accord américaine n'a pas marqué par son avant-gardisme stylistique. Normal, ses concurrentes ne font pas plus osé sur un marché crucial et donc très risqué. Pour info, l'Accord est redevenue la voiture n°1 chez Honda, plus de 183.000 unités ont déjà été vendues cette année.

Moins classique ?

Le constructeur l'avait prédit au Salon de Détroit par deux show-cars, un restylage allait débarquer. "Cette Accord est la plus sculptée et la plus dynamique jamais élaborée", déclare Vicki Poponi, du plan produits Honda Amérique du Nord. Nous n'irons pas jusque-là, "notre" Accord européenne - vendue sous le nom Acura TSX - a quelque chose en plus. 8 mois plus tard, le lifting est officialisé, introduit sur la berline, mais aussi pour le coupé. La calandre s'étend, les optiques sont plus prononcées, les flancs plus en relief, les poupes dynamisées. Honda n'a pas hésité à changer intégralement certaines parties de la carrosserie.

Dimensions modifiées

La base est identique, un restylage ne peut modifier totalement une voiture. Mais Honda a fait son possible pour augmenter l'espace à bord, et même un coffre plus important selon le japonais, tout en réduisant les côtes extérieures. L'habitacle serait aussi "plus sophistiqué", la banquette arrière offrant un "excellent niveau de visibilité".

Sans plus de détails, notamment en termes de motorisations, cette Honda Accord 2013 sera lancée à l'automne.