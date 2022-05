Hyundai Equus 2013 : le vaisseau amiral coréen relifté

Elle sera présente au Salon de New York dans deux semaines mais préfère préfigurer dès maintenant son restylage, l'Equus, limousine du constructeur du coréen Hyundai, subit quelques retouches cosmétiques.

Optiques revues, planche de bord optimisée, la Hyundai Equus 2013 joue sur les détails.



Paquebot coréen

Elle se nomme Centennial sur son marché en Corée du Sud, et Equus à l'étranger. La plus grande berline du constructeur automobile Hyundai, que l'on peut considérer comme une routière de luxe, est actuellement dans sa seconde génération, lancée en 2008. Longue de 5,16 à 5,46 mètres (version Limousine disponible seulement en Corée), la Hyundai Equus cherche les Lexus LS ou Mercedes Classe S, et arbore un look très proche de la concurrente japonaise. Après 4 années de commercialisation, il est tant de passer par la case lifting.



Subtiles retouches

C'est à l'occasion du Salon de New York que le restylage sera effectué, fin mars. Il portera sur les optiques, dont la forme ne change pas mais passant au tout-diodes, et adaptatives ; sur la calandre, aux lamelles plus nombreuses et fines (7 au lieu de 9) ainsi que les feux arrière aux diodes retravaillées, les rapprochant davantage de la Classe S. L'habitacle sera davantage modifié, la planche de bord accueillant un nouvel écran tactile de 9,2 pouces, la console centrale est refaconnée, les matériaux brus ou gris semblent plus flatteurs, et le volant est légèrement redessiné.



Toujours proposée en V6 3,8 litres 290 ch ou V8 4,7/5,0 litres entre 366 et 400 ch, la Hyundai Equus est affichée à partir de 68,8 millions de wons en Corée du Sud, soit l'équivalent de 48.100 euros.