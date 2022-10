La Hyundai i20 est désormais disponible en 3 portes Raphael SYLVESTRE | Écrit pour

Le 08/09/09 à 14:24 , mis à jour le 08 septembre 2009 à 14:24 | Par| Écrit pour TF1 Le 08/09/09 à 14:24 , mis à jour le 08 septembre 2009 à 14:24 | Voir le site de Automoto

Présentée lors du dernier salon de Genève, la version 3 portes de la petite i20 sortie il y a 5 mois, débarque en concessions. Une déclinaison qui donne la réplique à la Volkswagen Polo 3 portes.