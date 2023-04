Hyundai teste sa i20 WRC sur terre

Hyundai Motorsport, qui envisage de réintégrer en 2014 le championnat du monde des rallyes, a poursuivi son travail de préparation, avec les premiers essais sur terre de sa i20 WRC.

L'i20 WRC, avec laquelle Hyundai fera son retour à la compétition l'an prochain, a été testée pour la première fois sur terre.



A chaque revêtement, des essais

Hyundai Motorsport, qui prépare un retour « à temps complet » en rallye dès la saison prochaine, a réalisé ses premiers essais sur terre. Pour tester son i20 WRC, la firme Coréenne avait fait appel à trois pilotes : JuhonHanninen, Chris Atkinson et le Français Bryan Bouffier. Il s'agissait de valider certains composants (transmission, suspension) dans ce type de conditions spécifiques. Deux sessions d'essais privés avaient déjà été organisées en juillet du côté de Château Lastours et Mazamet, avec d'autres revêtements, comme le rappelle Michel Nandan, patron de l'équipe : « Nous eu avons un mois très complet de tests et nous avons appris beaucoup sur le potentiel de performance de la nouvelle Hyundai i20 WRC dans différentes situations [...] Il est important pour nous de recueillir des données sur des terrains rugueux et dans des conditions rapides et fluides. »



Nandan, optimiste

Si Hyundai semble avoir connu au départ quelques difficultés, ces dernières ont été résolues. C'est du moins ce qu'affirme Michel Nandan : « Comme lors des tests inauguraux, nous avons eu quelques soucis à surpasser mais c'est précisément le but de ces essais et nous avons pu prendre le temps d'analyser et comprendre ces problèmes. Nous avons signé trois pilotes de développement très compétents, et ce dernier mois de tests a été, à mon sens, positif. »



Michel Nandan s'est par ailleurs dit conscient du chemin qu'il restait encore à parcourir d'ici le Rallye de Monte-Carlo, première épreuve de la saison 2014 en janvier.