Des idées cadeaux Automoto pour Noël

Un mari mordu d'automobile ? Un fils motard ? Un oncle passionné d'automobile ? Voici quelques pistes de cadeaux, pour tous les âges et toutes les bourses, à mettre au pied du sapin.

Un circuit pour Shelby

Voilà de quoi éveiller la nostalgie des grands enfants. Le World's Greatest Shelby Slot Car Racetrack se distingue par sa longueur considérable (20 mètres !) et par les modèles de légendes qu’il met en scène. Ce circuit voit ainsi s’affronter de fidèles reproductions des Shelby Cobra Daytona qui ont remporté leur catégorie aux 24 Heures du Mans 1964.



Prix : 200 euros

Un quad pour pilote en herbe

Muni de deux roues motrices, ce Quad Gaucho Super Power permettra à votre bambin d'avoir ses premières sensations sur 4 roues. Deux enfants (de 3 à 10 ans) peuvent s'asseoir sur cet engin de 24 Volts de la marque Peg-Pérégo. Pouvant atteindre une vitesse de 6,5 km/h, le mini-quad contient, en série s'il vous plait, une radio FM, un klaxon, un sélecteur 3 vitesses et des phares avants et arrières. Dans la même veine, la marque Peg-Pérégo propose une Ducati Monster électrique tout à fait charmante, ainsi que des véhicules à pédales pour les plus sportifs.



Prix : 349,99 euros

Parfum de roadster…

Écho parfumé des montres éponymes, Roadster de Cartier célèbre les cinquante ans de la marque Parfums Cartier. Son flacon fuselé contient une fragrance minérale et boisée, teintée de vanille et de bois de cachemire. Il séduira les amateurs de beaux objets…



Prix : de 50 à 70 euros.

Un mobile signé Porsche Design

Taillé dans un seul bloc d’aluminium brossé, ce téléphone portable quadri-bande dispose d'un écran 2,8 pouces tactile, équipé de la technologie AM OLED permettant un meilleur rendu des couleurs mais également d'un GPS, d'un lecteur mp3, d'une connexion WiFi et d'un lecteur d’empreintes digitales pour sécuriser son accès. Le P’9522 intègre aussi un appareil photo/video de 5 millions de pixels avec autofocus, zoom digital et flash intégré.



Prix : 600 euros.

Un GPS 1er Prix

Compact et léger, le Navman F15 dispose d'un écran tactile de 3,5'' et d'une cartographie Europe de 22 pays. Indiquant l'emplacement des radars fixes, le F15 conviendra aux conducteurs souhaitant un modèle simple d’utilisation à un prix abordable. Accessoires fournis : support de fixation et chargeur allume-cigare.



Prix : 99,90 euros chez Feu Vert

La course auto au poignet

Le spécialiste français BRM (Bernard Richard Montres) signe là le premier tourbillon français, autant dire le fin du fin en matière d’horlogerie. Le "Motoriste de l’horlogerie" a conçu une montre automatique surdimensionnée (52 mm de diamètre), respirant la compétition automobile. Elle laisse entrevoir son mécanisme suspendu tel un châssis de modèle de course.



Prix : à partir de 109 000 euros.

La Porsche des mers

Nommé "Fearless 28", ce hors-bord de 28 pieds (8,50m) est le fruit d'une collaboration entre Porsche Design Studio et le l’américain Fearless Yachts. Équipé d’un V8 de 525 ch de Dodge Viper, il atteint 150 km/h en vitesse de pointe. L'habitacle, qui mêle luxe et fonctionnalités, évoque les sportives qui ont fait la renommée de la marque.



Prix : 217 000 euros

Horloges et figurine Sato

Pour le commun des mortels, voici deux horloges reprenant les personnages des BD de Sato "Même pas peur". Entre colère face aux radars et départ au feu façon Grand Prix, on vous laisse le choix. On trouve également une figurine en résine politiquement incorrecte.

Prix de horloges: 59,80 € Prix de la figurine: 54 €