Infiniti EX37 : Il débarque en Europe

Les BMW X3, Audi Q5 ou encore Mercedes GLK peuvent trembler. Le crossover Infiniti EX37 arrive et compte bien se faire respecter sur les routes européennes.

Une finition exemplaire

Malgré une côte d'amour décroissante, le marché des crossover demeure en ébullition, avec l'apparition de nombreux nouveaux modèles. Infiniti se démarque dans ce segment avec l'EX37, en mettant l'accent notamment sur son dynamisme, et nullement sur de supposées capacités tout-terrain. Son style emprunt de fluidité, renforce son allure de berline sportive surélevée. L'habitacle tiré à quatre épingles révèle une finition exemplaire, comme en attestent le choix de matériaux nobles et l'assemblage rigoureux des éléments. L'EX37 recèle d'équipements de haute technologie, à l'image du système de stationnement Around View. En effet une batterie de caméras disposées sur chaque face du véhicule permettent d'observer la voiture de dessus, pour ainsi faciliter les manœuvres de stationnement.

Performances de sportive

Le châssis du EX37, dérivé de celui de la Nissan 350Z, se veut propice à une utilisation exclusivement routière. La transmission intégrale n'est là que pour sécuriser la conduite quand l'adhérence se fait précaire, mais le reste du temps, le crossover évolue en mode propulsion. L'EX37 se meut par l'intermédiaire d'un V6 3.7 essence de 320 chevaux couplé à une boite automatique à 7 rapports. Ses performances sont de bon aloi, en témoignent le chrono du 0 à 100 km/h exécuté en 6,4 secondes et la vitesse de pointe de 240 km/h. Les tarifs de l'Infiniti EX37 débute à 48 620 euros, hors malus de 2 600 euros.