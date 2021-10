Infiniti : nouveau centre à Cannes pour la marque de luxe de Nissan

Infiniti a ouvert son troisième centre à Cannes, afin de se développer sur une région stratégique et de présenter l'ensemble de la gamme et les nouveautés.

Infiniti poursuit son implantation française en ouvrant un 3è centre à Cannes.



Lieu stratégique

Le marché automobile premium dans la région PACA est important et représente un lieu incontournable pour une nouvelle marque qui souhaite s’implanter dans le paysage du luxe automobile Français.



Pour jouer la star ?

Le Centre Infiniti de Cannes est situé dans une avenue entièrement dédiée au commerce automobile, au 50 avenue du Campon au Cannet. Facilement accessible depuis l’autoroute du Sud, il se situe à 20 minutes de l’aéroport International de Nice - Côte d’Azur et à 5 minutes du centre-ville, du Palais des Festivals, de la Croisette et de ses Palaces.



Atmosphère bien pensée

Ce centre consolide l’implantation de la marque après l’ouverture des Centres Infiniti parisien et lyonnais. Il correspond aux autres Centres européens avec de larges fenêtres et un intérieur luxueux et moderne. Conçu selon le concept IREDI (Infiniti Retail Environment Design Initiative), l’espace de vente a ainsi été repensé afin de dégager une atmosphère chaleureuse et accueillante.



Tout Infiniti

A leur entrée dans le Centre de Cannes, les clients pourront apprécier l’ensemble de la gamme : la Infiniti G37 Berline, son Coupé et le nouveau Cabriolet, le Crossover Infiniti EX et aussi le Infiniti FX, modèle sportif icône de la marque. Avec en primeur les nouvelles motorisations diesels V6 3,0L inédites. Et la nouvelle star de la marque, la berline de luxe Infiniti M.

Plus de voitures, plus de centres, Infiniti arrivera-t-elle ainsi à faire plus de ventes ?