Infiniti QX50 Concept 2017 : mise en bouche avant le Salon de Detroit

Par Matthieu LAURAUX | Ecrit pour TF1 |

A 10 jours de l’ouverture du Salon de Detroit, le futur SUV Infiniti donne un avant-goût de ses charmes premium.

[L'Infiniti Q30 à l'essai, petit frère du QX50]





Déjouer les allemandes

Ce bébé mesurant un peu plus de 4,60 mètres est la continuité logique du prototype QX SportInspiration exposé il y a 6 mois. Il préfigure comme son nom l’indique la prochaine génération du SUV “mid-size” - comprenez milieu de gamme - attendue pour fin 2017.

Première photo officielle du concept Infiniti QX50 2017





Ce QX50 Concept en reprend presque tout au vu de cette première photo officielle, dans une livrée plus sage avec rétroviseurs classiques en place des fines caméras, des montants latéraux visibles mais avec une calandre encore plus imposante et chromée, les optiques semblant davantage travaillées. L’esquisse arrière montre quant à elle un dessin plus en rondeurs, la plaque migrant sur le hayon.

Car il faudra s’affirmer face à la concurrence rude du trio allemand, formé par les Audi Q5, BMW X3, Mercedes-Benz GLC, sans oublier les récents Lexus NX, Jaguar F-Pace ou les prochain Alfa Romeo Stelvio et Volvo XC60.

Esquisse du concept Infiniti QX50 de 2017





Moteur inédit

Quant à la motorisation qui devrait se prolonger sur la version de série, il s’agit du nouveau 4 cylindres essence de 2,0 litres de cylindrée “VC-Turbo”, un bloc turbo de 272 chevaux de puissance et 390 Nm de couple maxi optant donc pour la technologie de compression variable passant de 8:1 lorsque le conducteur met pied au plancher à 14:1 en mode croisière afin de limiter la consommation de carburant. Selon la marque japonaise, cette dernière serait 27% inférieure à un V6 comparable, soit moins de 6,0 l/100 km au lieu de 8.

Une motorisation hybride devrait compléter la gamme - l’actuel offre 364 ch cumulés pour 6,2 l/100 km - ainsi que du plus sage 4 cylindres essence turbo “classique” d’environ 215 chevaux. Le moteur diesel 2,2 litres a peu de chance d'être reconduit.

L'intérieur du concept Infiniti QX Sport Inspiration de 2016





L’Infiniti QX50 Concept sera dévoilé dans son intégralité lors du Salon de Detroit le 9 janvier 2017, et s’exposera au public du 14 au 22 janvier. Le lancement est programmé en fin d’année prochaine, au prix de départ de 45.000 euros environ.

[Les rivaux Audi Q5, Mercedes-Benz GLC et Jaguar F-Pace à l'essai]