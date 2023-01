Insolite : Il a voulu atteindre les limites de la Ford Focus d’un ami mais a été arrêté...

Mercredi 11 janvier, dans le Missouri, un jeune homme de 27 ans a voulu pousser sa Ford Focus à très haute vitesse. Problème, la police était là.

On a tous, secrètement ou non, rêvé d’amener un véhicule dans ses derniers retranchements.

Ford Focus, aussi. Sauf que lui est passé à l’acte. Mercredi 11 janvier, sur une route du Missouri, il a juste voulu savoir quelle vitesse il était capable d’atteindre avec ce véhicule qui n’est, à priori, pas fait pour le sport. Du coup, sur une route limitée à 55 mph (soit environ 90km/h), le jeune homme a atteint les 125 mph. Soit plus de 200km/h. Le tout en pleine journée, aux alentours de 16 heures.

« Je ne l’aurais jamais cru »

Vous vous en doutez bien, tout ne s’est pas passé comme prévu pour le conducteur. Pris par la patrouille, il va devoir s’expliquer devant le tribunal le mois prochain. L’histoire a été révélée via un communiqué par Bob Coles, le chef de la police de South Roxana, qui a donc retranscrit les propos de l’Américain de 27 ans. « Nous avons tous fait des choses stupides en grandissant. Benjamin Henske est conscient de ses erreurs et j’en suis heureux », a-t-il également confié, avant d’ajouter : « De plus, je n’aurais jamais cru une Ford Focus capable d’aller aussi vite ».