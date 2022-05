Insolite : Dojo Pioneer, une pâle copie chinoise de l'Aston Martin Cygnet

Toujours très forts quand il s'agit d'aller chiper les modèles des constructeurs occidentaux, les designers chinois ont une nouvelle fois frappé avec la Dojo Pioneer, copie de l'Aston Martin Cygnet, une petite citadine produite par la marque anglaise entre 2011 et 2013.

Son nom ne vous dit probablement rien et c'est bien normal.. Mais curieusement, ce bolide asiatique fait son petit tabac sur la toile en ce début de mois de décembre 2014. La raison ?, produite par le constructeur anglais entre 2011 et 2013 et vendue à seulement 150 exemplaires.

Un patchwork de différentes marques

A vue d'œil, les similitudes avec la petite citadine du constructeur britannique basée sur la Toyota IQ sont flagrantes, notamment en ce qui concerne le bouclier avant et la calandre. Seul son regard diffère légèrement, évoquant celui des anciennes Citroën C1. De profil, le bolide de 3,52 mètres de long rappelle également la ... Un sacré patchwork, d'autant plus qu'il est également basé sur le châssis d'une de ses consœurs asiatiques, la Changan BenBen Mini.

En termes de performance, cette copie chinoise de l'Aston Martin Cygnet est aussi pâle que son design extérieur. Véritable petite citadine électrique, la Dojo Pionner et ses 850 kg sont propulsés par un moteur de 10 Kw, soit 13,4 chevaux, lui permettant d'atteindre "l'extraordinaire" vitesse de 60 km/h pour une autonomie maximum donnée à 120 km, sachant qu'une recharge complète prend huit heures.

A 43.000 Yuans (soit à peu près 5.500 euros), ça fait cher la copie...