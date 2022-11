Insolite : La Jaguar XJR défi un homme-volant

Jaguar a dévoilé une nouvelle vidéo qui oppose la XJR 2016 contre un homme-volant connue sous le nom de Jetman à Dubaï. Qui gagnera la course la plus folle de l’année ?

Est-ce un avion ? Est-ce un oiseau ? Non c’est la Jaguar XJR 2016 !



Course folle entre la Jaguar XJR 2016 et un homme-volant





Une course de haute volée

Qui est le plus rapide ? L’homme (volant) ou la machine ? Dans une vidéo postée par Jaguar, la marque anglaise tend à donner un semblant de réponse. Dans le désert de Dubaï, Martin Brundle, ancien pilote automobile anglais, désormais commentateur TV, pilote la dernière Jaguar XJR. De l’autre côté, ailes et réacteurs dans le dos, c’est Yves Rossy, un pilote d'avion et inventeur suisse, qui défie le bolide britannique, sur un tronçon de route de 2,81 km. Pour savoir qui est l’heureux gagnant de cette course improbable, il n’y a qu’à regarder la vidéo. La XJR peut atteindre la vitesse de 280 km/h alors que l’homme-volant peut atteindre les 313 km/h.

XJR dispose d'un moteur V8 de 5,0 litres suralimenté qui développe 550 chevaux et de 680 Nm de couple. Le bloc est relié à une transmission automatique à huit rapports, qui permet à la voiture d'accélérer un 0 à 100 km/h effectué en 4,6 secondes et une vitesse de pointe de 280 km/h. Le modèle est également disponible avec un nouveau V6 diesel de 300 chevaux et 700 Nm de couple pour un 0-100 annoncé en 5,9 secondes et des rejets de CO2 de 149 g/km. Autre possibilité le quatre cylindres essence de 2,0 litres de 240 chevaux, le V6 3,0 litres turbo de 340 chevaux.

Essai : Jaguar XJ