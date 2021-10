Insolite : la police allemande reçoit une Volkswagen Passat GTE

La police allemande, ou Polizei, va s'équiper de plusieurs Volkswagen Passat GTE à compter du printemps prochain. Il s'agit d'un modèle hybride de la célèbre berline, capable d'atteindre 100 km/h en 8 secondes.

La police allemande est visiblement très écolo. Après s'être équipée d'une batterie de e-Golf, voiture 100 % électrique, elle va bientôt recevoir plusieurs Volkswagen Passat GTE, un modèle hybride cachant de belles performances.





Du bleu et du gris pour la Polizei

Volkswagen a donc dévoilé la déclinaison force de l'ordre de sa Passat GTE, qui reprend les courbes de la huitième génération de la berline, très populaire en Allemagne. Bien évidemment, la voiture est aux couleurs de la Polizei, avec l'alliance des couleurs bleu et gris, des lumières supplémentaires sur le bouclier et les indispensables sirènes. A l'intérieur, l'immense coffre de 650 litres s'accompagne d'un équipement policier, à savoir un poste de radio et un espace pour stocker les armes à feu.



Des performances dignes de ce nom

Cette Volkswagen Passat GTE est surtout dotée d'un moteur essence de 1,4 litres TFSI, couplé à un bloc électrique offrant une puissance totale de 218 chevaux. Avec son autonomie de 1 000 kilomètres, elle est capable d'atteindre 100 km/h en 8 secondes seulement, pour une vitesse maximale de 220 km/h (130 km/h en 100 % électrique). Nous devrions la retrouver sur les routes allemandes à compter du printemps prochain.