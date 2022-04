Insolite : il ramène chez lui un bébé chevreuil percuté par une voiture

Un automobiliste américain a vu un bébé chevreuil se faire percuter par une voiture : il a décidé de le ramener chez lui et de le soigner...

Après avoir assisté à l'accident de voiture, il est revenu sur les lieux pour retrouver la victime.





Un accident courant en Caroline du Nord

Il y a quelques jours, Joe Dennis, un automobiliste originaire de la ville de Charlotte, en Caroline du Nord aux États-Unis, a été témoin d'un accident impliquant une voiture qui a percuté un bébé chevreuil. Un phénomène malheureusement courant dans cette région, où les animaux sauvages sont nombreux et provoquent régulièrement des accidents de la route.

Près de 12 heures plus tard, à la fin de la journée, il s'est inquiété de l'état de santé de l'animal, et est revenu sur les lieux de l'accident pour vérifier s'il était toujours là. Selon Dennis, qui a posté sur Facebook son histoire : "Il était alongé à environ 2 mètres de là où je l'ai vu allongé la dernière fois, vivant et étourdi. Il cherchait de l'aide et j'ai su à ce moment-là que je devais le sauver".





Il a alors chargé l'animal dans son pick-up, en aménageant sa benne pour la rendre la plus confortable possible pour lui, et l'a ramené chez lui sous une pluie battante : "C'était étonnant qu'il n'ait pas eu peur ou cherché à s'enfuir, il est resté près de moi car il savait que j'allais lui sauver la vie".

Malheureusement, malgré tous les soins qu'il a tenté de lui apporter, cet automobiliste amoureux des animaux n'a rien pu faire de plus pour le bébé chevreuil, qui est décédé quelques jours plus tard des suites de ses blessures.