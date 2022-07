Insolite : La Tumbler de Batman en visite chez Porsche !

Alors que le dernier opus "The Dark Knight Rises" fera sa sortie mercredi, Batman s'échauffait sur la piste de Porsche en compagnie de la monstrueuse batmobile nommée Tumbler.

Non, ce n'est pas le grand frère du Cayenne que vous voyez ici, mais vous êtes bien chez Porsche !

Rencontre inédite

Déjà, lors du Grand Prix de Grande-Bretage de F1, Romain Grosjean et Kimi Räikkönen posaient ensemble avec la Lotus E20 et la Tumbler, cette machine tout-terrain et surpuissante que conduit Batman dans les films signés Christopher Nolan. La Tumbler, ici en variante camouflée pour le troisième opus, posait ses énormes roues sur la piste de Porsche Experience à Silverstone, pour des images insolites où posait Mr Johnny Herbert (165 GP de F1, victoire 24h du Mans 1991, etc) ! Par contre, ce n'est pas un boxer Porsche, mais un V8 Chevrolet qui anime la Batmobile...

Conçu par Chris Corbould, ce Tumbler devrait faire sa dernière apparition dans le film "Batman : The Dark Knight Rises", dans les salles le mercredi 25 juillet 2012.