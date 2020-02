Insolite : un custom recouvert d'or à 612 000 euros

Lauge Jensen, créateur danois qui avait déjà imaginé une moto aux couleurs du joueur de foot Wayne Rooney, a fait de nouveau parler de lui en recouvrant entièrement d'or un custom, qu'il a également agrémenté de pas moins de 250 diamants. Valeur du ‘bijou' estimée à 612 000€.

Avis aux plus fortunés, la dernière création signée Lauge Jensen n'est ‘rien d'autre qu'une moto recouverte d'or, de diamants et de peau de crocodile. C'est d'ailleurs la plus cher qui existe à ce jour.



Un bijou sur deux roues

Lauge Jensen vient de dévoiler le custom le plus cher au monde, en l'occurrence une de ses créations qui atteint les 612 000€. Toute d'or vêtue, elle a été sertie par ses propres soins de 250 diamants et d'une peau de crocodile sur la selle. Pas vraiment dans le style du préparateur Danois, qui nous a habitué à des modèles plus épurés mais il s'agit bien sur de satisfaire la volonté d'une clientèle haut de gamme, pour ne pas dire de luxe...





Dernier modèle en date

Lauge Jensen avait déjà imaginé d'autres créations de ce type... il y a tout juste un an, une de ses motos mettait à l'honneur l'attaquant de Manchester United Wayne Rooney. Maillot dédicacé apposé sur le réservoir, garde bout illustré par une photo du joueur : rien de tel pour célébrer celui qui avait été sacré meilleur buteur de l'année en 2011. Cette moto avait été ensuite vendue aux enchères afin de venir en aide aux enfants malades de l'association danoise KidsAid.