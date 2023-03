Insolite : un écureuil retrouvé vivant dans une VW Polo

Un petit écureuil a survécu a l'impensable : il était emprisonné dans la calandre d'une voiture !

On n’a peut-être trouvé l’animal le plus invulnérable au monde : un petit écureuil emprisonné dans la calandre d’une Polo mais finalement ressorti vivant.



Petit écureuil

On ne sait pas trop comment un écureuil a pu se retrouver enfermé dans la calandre d’une voiture en train de rouler mais son conducteur en a fait l’insolite expérience, un dimanche au nord du Pays de Galles. Fort heureusement, le mignon petit animal en est ressorti indemne grâce à l’intervention d’un mécanicien n’ayant pas hésité à faire un trou pour laisser s’échapper la victime. Une fin heureuse, sachant que les conséquences auraient pu être désastreuses aussi bien pour l’écureuil que pour le moteur du véhicule, une Volkswagen Polo.





Réparation gratuite

L’association RSPCA Cymru, œuvrant pour la protection des animaux, et Moduron Maethlu Motors ont été les sauveurs de l’écureuil. La Polo a bien évidemment souffert dans l’intervention mais le garage a accepté de la réparer gratuitement pour que l’automobiliste puisse rentrer chez lui et raconter cette histoire saugrenue et inoubliable à ses proches. Par chance, le rongeur n’avait rien endommagé de plus sous le capot.





« Un sauvetage incroyable »

Mike Pugh, inspecteur au sein du RSPCA, résume, « Ce remarquable écureuil a vécu un vrai calvaire, d’une manière ou d’une autre, il est parvenu à entrer dans la calandre d’une voiture en mouvement ! RSPCA Cymru remercie Moduron Maethlu Motors, qui s’est empressé d’aider l’animal, ce qui fut incroyable. Par chance, l’animal a retrouvé sa liberté par un trou réalisé par le mécanicien. C’était un sauvetage incroyable. » Et un joli récit à raconter.